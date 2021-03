Alex Sandro, nessuna lesione muscolare ma condizioni da valutare

Nessuna lesione muscolare per il terzino bianconero. Il difensore potrebbe però non essere a disposizione di Pirlo per la gara contro il Benevento.

redazionejuvenews

Sospiro di sollievo per Andrea Pirlo dopo gli esami a cui è stato sottoposto Alex Sandro. Il difensore bianconero non ha riportato importanti lesioni muscolari, dopo essere uscito nel match di domenica contro il Cagliari. Gli accertamenti medici e gli esami di routine a cui si è sottoposto il calciatore brasiliano dopo l'infortunio in Cagliari-Juventus non hanno evidenziato lesioni muscolari. Tuttavia restano da valutare le sue condizioni per la partita contro il Benevento. Nel caso dovesse saltare la partita di domenica 21 marzo, avrà comunque le due settimane di pausa delle nazionali per recuperare la condizione in tutta calma.

L'infortunio rimediato da Alex Sandro durante la partita con il Cagliari è meno grave di quanto ci si potesse aspettare, vista l'uscita dal campo del difensore. Infatti l'ex Porto aveva chiesto il cambio per un problema di natura muscolare accusato durante l'incontro con la squadra sarda. Al suo posto infatti è entrato Federico Bernardeschi, riscoperto terzino di difesa, che potrebbe diventare titolare nella partita contro il Benevento se nel caso il brasiliano non dovesse tornare in condizione. Alex Sandro infatti resta in dubbio per la partita con i campani, nonostante non siano emerse lesioni muscolari dopo gli esami svolti ieri mattina.

Ovviamente sono da valutare i tempi di recupero del terzino della Juventus. Infatti Andrea Pirlo potrebbe anche decidere di non forzare il suo rientro e rimandare per precauzione il suo utilizzo direttamente dopo la sosta con le nazionali e dunque al 3 aprile. Infatti nella data pre-pasquale ci sarà una partita importante per la Juventus. Nella 28a giornata di campionato è previsto il derby di Torino, con i bianconeri che dovranno affrontare i granata per cercare aggrappati alla speranza scudetto. Per il "derby della Mole" dovrebbe tornare a disposizione anche Paulo Dybala. Infatti la Joya è in fase di recupero e, se i medici danno il via libera, potrebbe giocare proprio giovedì 3 aprile.