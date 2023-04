Alex Sandro: “Dobbiamo fare meglio in fase difensiva, la gara vale tanto”

Alex Sandro, difensore della Juventus, ha detto la sua sulla gara di Europa League contro lo Sporting, match decisivo per le semifinali.

Alex Sandro , calciatore della Juventus , ha detto la sua a Sky, parlando della sfida contro lo Sporting Lisbona. Ecco le sue parole sulla condizione fisica: "Sto bene, ho lavorato bene e sono disponibile. Gli avvocati e la società stanno lavorando, noi dobbiamo pensare all'interno, a questa partita, per passare il turno.

Stimolo in più? Dobbiamo pensare di poter riavere i 15 punti, ma ora dobbiamo davvero solo pensare alla partita. Partita decisiva? Vale per entrambe, lo Sporting sta facendo benissimo. Avrà tutti i tifosi, ma anche noi li avremo. Dobbiamo pensare solo alla partita, sarà bello.

Dobbiamo fare meglio sia in marcatura che in fase offensiva. Loro sono veloci, giocano tanto e hanno un bel possesso. Dovremo fare meglio in fase difensiva".