Alex Sandro: “Partita difficilissima, regole più severe sul razzismo”

Alex Sandro , difensore della Juventus , ha detto la sua dopo la vittoria con l' Atalanta a JTV. Ecco le sue parole: "È stata una partita veramente difficile, una vittoria importantissima. In questo periodo tutti i punti valgono tanto. Siamo più vicini alla zona Champions ma non è finita, ci sono tante partite che saranno ancora più difficili.

L'episodio di razzismo nei confronti di Vlahovic? È tranquillo, è un giocatore che ha esperienza. Purtroppo è successo questo episodio non bello. Finché la legge non è severa continuerà a succedere, non è la prima volta. È successo tante volte coi miei compagni e con me. Bisognerebbe essere più severi con tutti coloro che praticano il razzismo, sia con quelli che guardano sia con quelli che sono dentro al campo.