Alex Sandro: “Difficile immaginare la mia vita senza Juve”

Alex Sandro al termine della stagione lascerà la Juve dopo tanti anni di onorato servizio. Intervenuto ai canali della Lega Serie A il brasiliano ha detto: "Allegri è una figura importante della mia carriera, ho imparato tantissimo grazie a lui sia dentro che fuori dal campo. Max vuole sempre il massimo, non solo da noi come calciatori ma anche da noi come persone. Potrebbe essere il mio ultimo Derby della Mole qui alla Juve? Io e la mia famiglia sappiamo che prima o poi arriverà il momento di un addio, o di un arrivederci, non si sa. È difficile immaginare la mia vita senza la Juventus, so che quando parlerò di questa squadra sarò sempre emozionato. Qui sono stato benissimo e avrò per sempre questa società nel mio cuore".