Alex Sandro delude: futuro alla Juve incerto anche con il rinnovo

Nonostante il rinnovo automatico con la Juventus, il futuro di Alex Sandro in maglia bianconera non sarebbe così sicuro: i possibili scenari

Nella disfatta contro l' Empoli , è parso tra i giocatori più in difficoltà. Stiamo parlando del terzino sinistro Alex Sandro , fresco di rinnovo automatico scattato al termine della gara di andata di Europa League con il Siviglia . Prolungamento che è avvenuto grazie alla clausola presenze inserita per volontà del difensore stesso. Questa prevedeva il rinnovo in caso il calciatore avesse raggiunto il 50% stagionali con la Juventus . In questo modo, la sua permanenza sarebbe garantita fino al 30 giugno 2024. Un obiettivo raggiunto grazie alla stima che l'allenatore Massimiliano Allegri ha sempre dimostrato nei suoi confronti. Nonostante le prestazioni non siano sempre sembrate all'altezza del contesto juventino.

Cambiaso nel futuro della Juventus

Nella prossima stagione la Juventus dovrebbe mantenere in rosa Andrea Cambiaso, di ritorno dopo l'esperienza positiva al Bologna. Trenta presenze da titolare, impreziosite da tre assist agli ordini di Thiago Motta dovrebbero garantirgli la permanenza in rosa. Davanti alla freschezza del terzini italiano, per Alex Sandro la prossima stagione potrebbe essere quella nel ruolo di alternativa. Difficile anche se non impossibile, una cessione per un giocatore legato alla Juve da un contratto di 6 milioni di euro a stagione. Senza la clausola invece le possibilità che venisse confermato in bianconero sarebbero state molto basse.