Juve, Alex Sandro e Danilo bene, quanta fatica per Vlahovic

Ieri il Brasile ha battuto la Serbia per 2-0 nel debutto al Mondiale in Qatar. Bene i due difensori verdeoro, negativa la prova del bomber

Ieri il programma del primo turno della fase a gironi del Mondiale 2022 si è conclusa con la partita tra Brasile e Serbia . La nazionale verdeoro ha vinto meritatamente la sfida per 2-0 , grazie alla doppietta di Richarlison , arrivata nella ripresa. In questo match sono scesi in campo tre giocatori della Juventus: Alex Sandro e Danilo , terzini titolari nel Brasile, e Dusan Vlahovic , che è subentrato al 66' al posto di Mladenovic.

La gara è stata equilibrata nel primo tempo, mentre nella ripresa il Brasile ha preso il sopravvento. Bene i due bianconeri. Molto positiva la prova di Alex Sandro . Con la maglia della nazionale l'ex Porto sembra tornare quel giocatore che aveva conquistato la Juve. Il terzino mancino ha dato continuità nei 90 minuti, ha fatto una buona chiusura e ha colpito un palo con un gran tiro . Solita prestazione solida per Danilo . Il difensore bianconero si è mosso a tutto campo con la sua proverbiale intelligenza tattica . Per lui un buon salvataggio di testa e tanta generosità .

Nella Serbia invece Vlahovic ha avuto solo uno spezzone, complice anche la forma fisica precaria. E infatti in campo il centravanti bianconero è sembrato fuori giri. Entrato con i suoi sotto 1-0, non è riuscito a incidere come Stojkovic sperava. Per tornare a incidere serve riprendere la condizione fisica. Il suo Mondiale comincerà dalla prossima. Out Kostic per problemi fisici.