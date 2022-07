Juve, le parole di Alex Sandro e Compagnon su Twitch

Nella diretta sul canale Twitch ufficiale della Juventus, hanno parlato il terzino mancino brasiliano e il giovane aggregato dall'Under 23.

redazionejuvenews

Questa mattina è andata in scena la prima delle prime tre amichevoli dello Juventus Summer Tour 2022 negli Stati Uniti. I bianconeri, all'Allegiant Stadium di Las Vegas (impianto che ospita le gare della squadra di football americano dei Las Vegas Raiders), si sono imposti per 2-0 sul Chivas Guadalajara, con una rete per tempo. A segnare sono stati due giovani aggregati dall'Under 23: Marco Da Graca, classe 2002, al 10', e Mattia Compagnon, classe 2001, a dieci minuti alla fine. I prossimi impegni saranno contro il Barcellona e il Real Madrid.

Proprio l'autore della rete del raddoppio è intervenuto nella diretta sul canale Twitch ufficiale della Juventus, dove ha espresso la sua felicità per il gol e le emozioni che sta vivendo nel condividere questa tournée con molti grandi campioni: "Essere qui è un sogno. Di Maria e Pogba? Bravini (ride, ndr). Il momento decisivo con l’Under 23 è stato ai playoff sicuramente, ma non ho ancora sentito quel clic nella mia carriera. Sono arrivati molti messaggi questa notte, dalla mia famiglia e non solo".

Sempre nella live Twitch dei bianconeri, è intervenuto anche Alex Sandro, che è sceso in campo dal primo minuto nella sfida di Las Vegas. Il terzino sinistro brasiliano, in particolare, si è soffermato sulla storia del suo nuovo compagno di reparto Federico Gatti. Il centrale, acquistato a gennaio dal Frosinone, ha scalato tutte le categorie dai dilettanti alla Serie A, approdando in bianconero: "Mi sono emozionato quando ha raccontato la sua storia. Ognuno ha la sua storia, nel calcio e nella vita. Lui vede proprio questa carica, non vuole perdere ciò che si è conquistato. Sapeva che magari non poteva immaginare un giorno di essere con noi. Vedendo una persona così… anche io imparo. Lui pensa di imparare, ma è il contrario. Noi impariamo da lui. Ci piace avere una storia così nel gruppo".