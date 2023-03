Juve, Alex Sandro raggiunge le 300 presenze con la maglia bianconera

Nel Derby vinto ieri 4-2 contro il Torino, il difensore brasiliano ha tagliato questo importante traguardo raggiunto con la Vecchia Signora

redazionejuvenews

Ieri nel Derby vinto contro ilTorino, Alex Sandro ha raggiunto un traguardo importante. L'omaggio del sito ufficiale della Juventus: "300 presenze con la maglia della Juventus. Alex Sandro entra nel ristretto club di giocatori che, nella storia del club bianconero, sono scesi in campo con i nostri colori per trecento volte. Cifra tonda raggiunta nel Derby della Mole contro il Torino, una partita da sempre ricca di significato per la città. Ripercorriamo la strada lunga otto stagioni verso le 300, costellata, ovviamente, di momenti indimenticabili.

STAGIONE 2015/16

La prima tappa, la prima stagione. L'esordio è in Juventus-Chievo, all'Allianz Stadium, il 12 settembre 2015. Alex Sandro è titolare nella sfida che termina 1-1: gol di Dybala e Hetemaj.

La prima vittoria in Serie A arriva nella medesima annata, oltre un mese dopo e proprio in un Derby della Mole. È il 31 ottobre 2015, la Juve vince il derby all'ultimo minuto con rete di Cuadrado. L'assist? Proprio di Alex Sandro. Da lì in poi una cavalcata inarrestabile verso il primo scudetto in bianconero per il brasiliano. Il 17 gennaio 2016 arriva, invece, il primo gol, a Udine, contro l'Udinese, con il bis, nonché primo gol in casa, contro il Chievo a stretto giro di posta. L'esordio in Champions League è in casa contro il Siviglia. A fine stagione saranno 32 le presenze, con due titoli: scudetto e Coppa Italia.

Totale presenze: 32

STAGIONE 2016/17

Seconda stagione, seconda tappa verso un percorso che lo renderà insostituibile per la Juve. 43 presenze a fine stagione, con 3 gol in campionato e ancora una volta, alla fine, due trofei. Secondo scudetto e seconda Coppa Italia. La stagione 16/17 è quella della corsa verso la finale di Champions League, poi persa a Cardiff contro il Real Madrid. L'amarezza del finale non cancella, però, il percorso speciale, con Alex Sandro sempre titolare e protagonista nel complesso di una stagione esaltante.

Totale presenze: 75

STAGIONE 2017/18

All'alba del terzo anno in bianconero, Alex Sandro è ormai un pilastro. 39 presenze, inamovibile in Champions League, quattro gol segnati in Serie A - stagione più prolifica della sua carriera - e ancora una volta due trofei portati a casa. E alla fine ancora scudetto e Coppa Italia. Questa è la stagione della centesima presenza con la Juve.

Totale presenze: 114

STAGIONE 2018/19

Nella quarta annata arriva l'unico trofeo italiano a mancare nel suo palmarés: la Supercoppa Italiana. La Juve la conquista in finale contro il Milan, imponendosi 1-0 con rete di Cristiano Ronaldo. Alla fine della stagione, per la prima volta, Alex Sandro non vincerà la Coppa Italia, ma confermerà una piacevolissima abitudine: lo scudetto. Alla fine altre 43 presenze nel cammino verso le 300 e verso l'ulteriore ingresso nella storia del club.

Totale presenze: 157

STAGIONE 2019/20

Sicuramente la stagione più strana della carriera di Alex Sandro e non solo. È l'anno di un campionato spezzato in due dalla pandemia, interrotto a marzo e ripreso in estate, con l'anomala conclusione agli albori di agosto. Nonostante la stranezza, il finale è quello che Alex Sandro ha sempre conosciuto in maglia bianconera: lo scudetto. 41 le presenze stagionali alla fine.

Totale presenze: 198

STAGIONE 20/21

24 novembre 2020 è un'altra data indimenticabile per Alex Sandro: 200 presenze in bianconero. Un numero già tutt'altro che banale, destinato a crescere. La partita è Juventus-Ferencvaros. È l'anno con Andrea Pirlo in panchina, chiuso con due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Il brasiliano non gioca, però, le due finali. Salta la Coppa Italia per squalifica, mentre in Supercoppa è costretto ad alzare bandiera bianca a causa del COVID-19, il cui spettro continua comunque ad aleggiare su un campionato in cerca di normalità. Saranno 34, in totale, le presenze alla fine della stagione.

Totale presenze: 232

STAGIONE 21/22

Qui arriva il primo gol in Champions League. Alex Sandro lo segna a Malmö, nel successo 3-0 in terra svedese. È, però, un'annata avara di soddisfazioni rispetto alle precedenti. Per la prima volta dal suo arrivo Alex non conquista nemmeno un trofeo. Alla fine della stagione sono comunque 40 apparizioni a conferma della sua centralità nella rosa, nonostante i cambiamenti.

Totale presenze: 272

STAGIONE 22/23

Arriviamo all'ultimo capitolo, incastonato nel vivo di una stagione con un finale ancora da scrivere. Dery della Mole, Alex Sandro 300. Un numero tutt'altro che banale, che sottolinea il lungo percorso vissuto insieme. Il bottino, fin qui: 11 trofei, ovviamente 300 presenze, 15 gol e 33 assist. Con un percorso più vivo che mai.

Totale presenze: 300

QUALI GIOCATORI HANNO FATTO 300 PRESENZE CON LA JUVENTUS?*

Del Piero

Buffon

Chiellini

Scirea

Furino

Bonucci

Bettega

Zoff

Boniperti

Salvadore

Causio

Cabrini

Cuccureddu

Conte

Gentile

Varlien

Marchisio

Depetrini

Leoncini

Brio

Tacconi

Tardelli

Morini

Combi

Pessotto

Rosetta

Ferrara

Castano

Parola

Rava

Nedved

Trezeguet

Marocchi

Anzolin

Borel

Birindelli

Foni

Anastasi

Alex Sandro

*Dati aggiornati all'1 marzo 2023".