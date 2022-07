Alessio: “Pogba ora dovrà prendersi più responsabilità”

Angelo Alessio, ex calciatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, soffermandosi sul ritorno di Pogba.

redazionejuvenews

Angelo Alessio, ex calciatore e vice-allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del ritorno di Pogba. Ecco le sue parole: "Fondamentale è stata la sua forte volontà di tornare alla Juventus, ma la situazione che troverà non sarà la stessa. Era arrivato un giovanissimo di prospettiva e con tante belle speranze, mentre ora Paul è un giocatore affermato che dovrà prendersi la responsabilità di aiutare un club che non domina più in Italia. E' andato via un ragazzino, è tornato un uomo e un leader. Ci sarà tanto da fare per lui. Sulla 10? Merita questa responsabilità. E' come se non l'avesse mai lasciata".

Sul nuovo arrivo a parametro zero del Polpo: "Fa un po' riflettere, perché è un po' quel che stanno vivendo le società di oggi. Il giocatore, anche molto importante, nel mercato di oggi può andar via a zero e trovarsi un nuovo club come accaduto con Paul. Il mio rapporto con lui? Premesso che in questo momento mi trovo a Torino, non siamo rimasti in contatto. Quando ho lavorato nella Juventus avevo un suo numero di telefono, ma credo che ora non sia più attivo. Ma c'è sempre tempo per potergli scrivere di nuovo".

Sul calciomercato, visto che la Juventus è una delle società più attive: "Sicuramente dovrà acquistare qualche altro giocatore, specialmente se dovesse partire de Ligt. Il reparto difensivo, lo scorso anno, ha subito davvero tanti gol, per cui andrà rinforzato. C'è da sostituire anche la partenza di Chiellini. Per me non sarà semplice trovare dei difensori adatti. I nomi menzionati sono tutti validi, nella Juventus dovranno poi diventare degli ottimi calciatori. Per me possono rappresentare il futuro, ma non sarà semplice acquistare uno solo di questi tre. La prossima stagione sarà quella del riscatto, perché la Juve vorrà tornare nuovamente a vincere".