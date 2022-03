Alessio: “Allegri è l’uomo giusto per riportare lo Scudetto”

Angelo Alessio ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus e ha fatto un bilancio della stagione bianconera.

redazionejuvenews

Angelo Alessio, ex vice allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com, analizzando il momento di forma dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Allegri è l'uomo giusto per riportare lo scudetto. Deve però trovare il sistema di gioco migliore e avere il coraggio di far partire o mettere fuori rosa i giocatori non adatti. Stabilire, scegliere e quindi vendere ma anche comprare. Dal prossimo anno sarebbe poi opportuno ragionare su un mercato in grado di prendere giocatori funzionali a quell'idea di calcio. Mi rendo conto che non sia facile liberarsi di ingaggi molto pesanti. La continuità tecnica è fondamentale ma, ripeto, servirebbe una valutazione importante sui giocatori da tenere."

Sull'eliminazione in Champions: "Se pensassimo solo alla Champions probabilmente sarebbe corretto parlarne. Il monte ingaggi e quindi il valore della Juventus imporrebbe il passaggio del turno. Quando però ti presenti a certi appuntamenti senza Bonucci, Chiellini, Chiesa, McKennie e con Dybala appena rientrato, è chiaro che diventa tutto più complicato. Non dimentichiamo come sia partita l'annata, con l'uscita di Ronaldo e quindi fortemente condizionata. Parlare di fallimento è ancora presto considerando l'intera stagione, c'è una finale da conquistare e una zona Champions da ottenere. Le somme si tireranno alla fine."

Su Dybala e Rudiger: "Ai giocatori di qualità bisognerebbe sempre trovare una sistemazione. Credo che possa fare la punta centrale, la seconda punta o giocare sulla trequarti, a patto che si costruisca la squadra su di lui. E' chiaro che diventa difficile farlo visti i tanti stop e un rendimento altalenante. Il rinnovo si allontana giorno dopo giorno. Al momento non credo che verrà rinnovato ma stiamo a vedere. Il tempo per farlo c'è ancora. Difficile che Rudiger arrivi, secondo me, ma tutto può succedere. Mi chiedo se siano soltanto voci. Possibile mai che il Chelsea faccia partire uno dei suoi giocatori più importanti? Credo che la stampa stia mettendo insieme la scadenza del contratto con la situazione finanziaria di Abramovic. E' chiaro che sarebbe il profilo giusto per rinforzare la difesa."