Alessandria-Juve Next Gen 0-1, Brambilla: “Test importante”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine dell'amichevole contro l'Alessandria vinta dai bianconeri 1-0

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto sulla vittoria della Next Gen in amichevole contro l'Alessandria: "La Juventus Next Gen chiude la pre-season con un successo di misura, 0-1, sull'Alessandria. Al "Giuseppe Moccagatta" decide una rete di Turicchia, arrivata nel corso del primo tempo, che sfrutta alla perfezione l'ottima imbeccata di Mulazzi. Diversi i segnali positivi emersi anche in questo ultimo test match, sia dai giocatori partiti dall'inizio sia da quelli subentrati a gara in corso. Ora alla squadra di Massimo Brambilla non resterà altro che preparare la prima gara ufficiale della stagione 2023/2024: il match di sabato 2 settembre 2023, alle ore 20:45, sul campo del Pescara. Come vi abbiamo già detto, per la prima volta da quando partecipa alla Serie C, la formazione bianconera affronterà la regular season nel Girone B".

Al termine della partita mister Brambilla ha detto: "Per noi ogni test è importante perchè la squadra è composta da giocatori giovani e giocare tanti test nella pre-season permette loro di acquisire sempre più confidenza in campo. Queste amichevoli sono molto importanti per noi. Ogni anno metà della squadra cambia, di conseguenza è importante lavorare bene in questi mesi per costruire delle buone basi in vista dell'inizio ufficiale della stagione. La rosa si sta delineando, diversi ragazzi sono saliti dalla Primavera in Next Gen e qualche innesto è stato fatto anche da fuori. In uscita abbiamo ancora qualche giocatore in partenza, che ha terminato il suo percorso qui.

Anche quest'anno la squadra è competitiva e non vediamo l'ora di giocare la prima gara ufficiale. Venendo al match di questo pomeriggio, penso sia stato un test positivo. Abbiamo avuto un ottimo predominio del campo nel primo tempo, prima del gol, ma sappiamo anche che avremmo potuto sfruttare meglio alcune occasioni create. C'è da dire che non era semplice trovare gli spazi giusti per arrivare a calciare in porta. L'Alessandria ha difeso per tutta la partita, con tutti i giocatori di movimento, dietro la linea del pallone. Sicuramente in alcuni tratti potevamo sfruttare meglio le situazioni d'attacco che abbiamo creato, ma la giudico positivamente questa prova della mia squadra. Ora la testa, chiaramente, si focalizzerà sulla prima giornata di campionato, dove i punti inizieranno a contare".