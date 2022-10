Aleinikov: “La Juve sarà guarita solo quando batterà avversari di livello”

Sergej Aleinikov, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Sicuramente se guardiamo alle ultime due partite un miglioramento c’è stato, ma valutiamo anche gli avversari che con tutto il rispetto non sono stati così probanti per una squadra come la Juve. Per vedere vedere a che livello è la squadra dovrà affrontare avversari di un certo livello. Solo allora potremo dire che è guarita del tutto".