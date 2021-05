Alciato: “Non sono escluse dalla UEFA per Juve, Barcellona e Real Madrid sanzioni per squadre femminili”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Alessandro Alciato , giornalista di Sky Sport, ha pubblicato un tweet di aggiornamento sulla questione sanzioni della UEFA verso le squadre che ancora sono all'interno della Superlega : Juventus , Real Madrid e Barcellona. Questo il tweet, che spiega come possano arrivare sanzioni anche per le squadre femminili dei 3 club coinvolti nella super-competizione: "Superlega: non è escluso che le eventuali sanzioni Uefa per Juventus, Real Madrid e Barcellona possano coinvolgere anche le squadre femminili (la Juventus si è appena qualificata per la Champions League, vincendo il suo quarto scudetto consecutivo)".

A proposito di Juventus, ieri ha parlato in conferenza stampa il tecnico Andrea Pirlo: "Abbiamo tutti i giocatoti a disposizione, stanno tutti bene. Ho tutti e quattro i centrali disponibili per due posti. Ci sono due giocatori in diffida e questo potrà incidere nelle valutazioni finali della formazione. Ma ci sarà spazio per tutti. Potrò fare 5 cambi nel corso della gara e avrò ampia scelta: un aspetto molto importante dato che siamo a fine stagione. L’abbraccio finale di Udine ha dimostrato l’unione del gruppo e la voglia di vincere. Ora siamo tutti concentrati e coesi per raggiungere l’obbiettivo. Questo abbraccio oltre alla bella reazione del secondo tempo ha dato entusiasmo alla squadra e lo slancio per fare questo finale di stagione da protagonisti. Sarà una gara aperta, con due squadre che amano giocare, attaccare e pressare alti. Quindi non credo ci sarà tanto tatticismo, sia noi che loro cercheremo di imporre il gioco e sarà una bella partita. Questione Superlega può influenzare? No il nostro obiettivo è quello di guadagnarci la qualificazione in Champions sul campo. Abbiamo tutti questo in testa e non guardiamo ciò che succede fuori dal rettangolo di gioco. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in campo".