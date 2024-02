Alcaraz: la Juventus cercherà di cambiare formula con il Southampton

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita in programma domenica a pranzo contro il Frosinone: i bianconeri scenderanno in campo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per riprendere la loro corsa, fermatasi nelle ultime quattro...

Cristiano Passa Redattore 22 febbraio 2024 (modifica il 22 febbraio 2024 | 15:19)

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita in programma domenica a pranzo contro il Frosinone: i bianconeri scenderanno in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per riprendere la loro corsa, fermatasi nelle ultime quattro partite, nelle quali i bianconeri hanno guadagnato solamente due punti.

Uno dei giocatori più attesi di questo periodo è il centrocampista argentino CharlyAlcaraz, arrivato dal Southampton nella sessione invernale di mercato: il giocatore ancora non ha trovato molto spazio, ma nei minuti che ha giocato si è messo in mostra con una grande visione di gioco, che stanno convincendo anche Massimiliano Allegri. Il giocatore potrebbe trovare spazio domenica contro i gialloblu, mentre la Juventus, convinta della bontà dell'operazione, starebbe studiando una nuova formula con il Southampton.

A fine stagione infatti per il riscatto i bianconeri dovrebbero versare nelle casse del club inglese 49,5 milioni di euro: una cifra spropositata, che Giuntoli sta cercando di cambiare. Il dirigente infatti sta pensando a come trattenere il giocatore a Torino senza sborsare quella cifra, e potrebbe proporre al club inglese un rinnovo del prestito per un anno con un obbligo condizionato.

