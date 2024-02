Alcaraz: “Futuro? Presto per parlarne, cerco di dare il mio contributo”

Carlos Alcaraz , calciatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a DAZN: "Le sensazioni sono molto buone, avevamo bisogno di questa vittoria per dare una gioia ai nostri tifosi, oggi lo stadio era pieno , avere il loro appoggio è stato bellissimo e cerchiamo di restituirglielo. La vittoria è molto importante, per noi e per loro.

Per fortuna siamo riusciti a fare gol, mi sento molto bene e cerco di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa. Sento la fiducia dello staff e dei compagni e ho la tranquillità giusta per giocare. Posso giocare in qualsiasi posizione, cerco di dare il mio piccolo aiuto. L'importante è giocare, accumulare minuti, è qualcosa di bello.