Albiol: “A Torino per provare a giocarcela e vincere”

Il difensore della squadra spagnola ha parlato dopo il pareggio tra la sua squadra, il VIllareal, e la Juventus nella partita valevole per l'andata degli ottavi di Champions League

redazionejuvenews

La Juventus ha pareggiato ieri sera l'andata degli ottavi di finale della ChampionsLeague. I bianconeri hanno impattato sul Villareal, terminando la partita di andata per 1-1 grazie alle reti di Dusan Vlahovic e di Parejo, che ha pareggiato il match per la squadra spagnola. Una partita combattuta, pareggiata per un errore difensivo della linea bianconera, che si è dimenticata il centrocampista spagnolo che ha siglato il gol. Per la Juventus la rete è stata messa a segno da Dusan Vlahovic, a segno al suo esordio assoluto in Champions League dopo soli 34 secondi: le rete le ha reso il debuttante a segnare un gol con più velocità nella storia della competizione, battendo il record precedente di Muller.

Il difensore del Villareal Raul Albiol, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la fine della partita: "Abbiamo iniziato male dopo il gol subito immediatamente dalla Juventus. Hanno grandissimi giocatori e non è facile iniziare da 0-1 contro una squadra abituata a questi livelli. Mancano 90 minuti, ora ce la giocheremo a Torino ripartendo dall'1-1 che non è male come risultato. Proveremo a vincere".

Parole che fanno eco a quelle del tecnico Emery, che ha lodato il suo difensore nel post partita per la personalità mostrata e per la sicurezza trasmessa a tutta la squadra, oltre che per il contributo dato nella ricerca e nel pareggio trovato nel secondo tempo dalla squadra spagnola: "Abbiamo dimostrato maturità, esperienza come calciatori e gruppo, come collettivo. Queste ci hanno permesso di capire che con queste squadre può succedere di tutto: siamo stati in grado di non demoralizzarci. Questa maturità è stata importantissima, Albiol ha trasmesso serenità ai compagni e abbiamo capovolto la partita. Siamo riusciti a pareggiare facendo i passi necessari. Un secondo gol ci avrebbe fatto preoccupare, abbiamo dimostrato personalità sotto ogni aspetto. Siamo pienamente soddisfatti".