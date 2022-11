Le probabili formazioni di Albania-Italia: un solo giocatore della Juve in campo

La Serie A è andata in pausa per lasciare spazio alle varie nazionali. Tutte le attenzioni sono rivolte al Mondiale in Qatar ma purtroppo l'Italia non ne farà parte. Gli Azzurri, per la seconda volta consecutiva, hanno mancato la qualificazione e saranno costretti a vedere il Mondiale dai divani di casa. Non per questo la squadra di Mancini resterà ferma: pronte due amichevoli contro Albania e Austria. Stasera il primo dei due match: come scenderanno in campo le due formazioni?