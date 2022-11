Albania-Italia 1-3, Fagioli: “Che emozione! Juve? Allegri mi ha dato fiducia”

Sarà un mese particolarmente difficile per tutta l'Italia, costretta a vedere un mondiale senza la propria nazionale. Gli Azzurri non sono riusciti a qualificarsi per la seconda volta di fila, il punto più basso di questa nazione. Nonostante questo la squadra di Mancini non si ferma e ieri è scesa in campo in un'amichevole contro l'Albania vinta 1-3. In gol Di Lorenzo e Grifo, autore di una doppietta.