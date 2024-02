Albanese: “Chiesa a rischio capolinea con la Juve. Attenzione a Mckennie”

Intervenuto a Tv Play, Giovanni Albanese ha provato ad anticipare le prossime mosse in uscita della Juventus per l'estate. Per il giornalista, sarebbero diversi i giocatori in procinto di togliere la maglia bianconera, a partire da Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Credo che l’esperienza di Chiesa in questo momento rischi di giungere al capolinea a breve. Se non dovesse trovare un’intesa per il prolungamento e non dovesse trovare le condizioni per un cambio di passo. In questa fase Chiesa è il giocatore che sta venendo a mancare nello sviluppo stagionale della Juventus, è chiaro che poi le scadenze potrebbero fare la differenza".