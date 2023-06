Al-Khelaïfi sulla Superlega: “Al momento sono soli contro tutti”

Il presidente della European Club Association (ECA), Nasser Al-Khelaïfi, ha definito "corretta" la decisione della Juventus di lasciare la Superlega e ha invitato Real Madrid e Barcellona a fare lo stesso e a tornare nell'organismo dove "sarebbero i benvenuti". Al-Khelaïfi ha detto che i bianconeri, così come tutti quelli ancora legati al 'progetto' (Real Madrid e Barcellona) sarebbero stati i benvenuti nell'associazione. Ecco le sue affermazioni: "Al momento sono da soli, sembrano essere contro tutti. Penso che sia meglio per loro tornare . Dovrebbero rendersi conto dell'errore commesso e correggerlo, sarebbe la cosa più intelligente da fare. È uno spreco di tempo, energia e denaro. È meglio che si concentrino sul loro club, che tornino alla famiglia , che è il vero ecosistema del calcio".

Al termine della riunione del Comitato esecutivo dell'ECA a Istanbul, il leader qatariota ha fatto riferimento alla difficile situazione finanziaria di Barcellona e Juventus, dicendo: "Questi sono i loro problemi in cui non entro, hanno i loro avvocati che li aiutano a risolverli. Naturalmente se vogliono tornare a far parte dell'ECA, li incoraggio a farlo. Accolgo con favore tutti coloro che si rendono conto del proprio errore. È la cosa giusta da fare. Vale per la Juventus e per gli altri. Non sto criticando nessuno. Sanno cosa hanno fatto e cosa devono fare".