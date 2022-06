Ajax, parla il tecnico Schreuder: “Ihattaren sembra Ziyech”

L'avventura alla Juventus di Mohamed Ihattaren, passato solo pochi giorni a Torino per poi andare in prestito, sembra possa terminare tra pochi giorni. Il club bianconero aveva acquistato il giocatore dal PSV, pagandolo 1,8 milioni di euro, e individuando in lui uno dei possibili protagonisti della formazione del futuro. Proprio per questo la dirigenza aveva deciso di mandarlo in prestito annuale alla Sampdoria, dove aveva iniziato un percorso per tornare in forma partita. Dopo pochi giorni però il giocatore aveva deciso di lasciare Genoa, per fare ritorno in Olanda per apparenti problemi familiari. Il giocatore è sparito dai radar da quel giorno, e a gennaio, dopo la risoluzione del previsto con la Sampdoria, i bianconeri lo hanno girato in prestito annuale all'Ajax con opzione per il riscatto a favore dei Lancieri.