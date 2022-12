AIA, si dimette il presidente Alfredo Trentalange: il comunicato

Con un comunicato, l'AIA ha reso note le dimissioni dell'oramai ex presidente Trentalange, nel caso dopo il terremoto D'Onofrio.

redazionejuvenews

Terremoto nel mondo degli arbitri. L'AIA, con un comunicato, ha reso nota la decisione delle dimissioni di Alfredo Trentalange, oramai ex presidente del massimo organismo arbitrale. Ecco i dettagli: "Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Questa sera, alle ore 21, i Componenti del Comitato Nazionale dell'AIA incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta".

Una decisione sicuramente forte, anche se Trentalange, in alcune recenti dichiarazioni, aveva fatto presagire qualcosa: "Ho preso atto con stupore e amarezza del contenuto della comunicazione inerente la chiusura dell’istruttoria della Procura Federale relativamente al caso D’Onofrio anche se è bene precisare che non si tratta di un deferimento a mio carico. In tal senso ho chiesto di essere sentito con estrema sollecitudine dal Procuratore, Dott. Giuseppe Chinè, non solo a mia tutela ma soprattutto nell’interesse di tutta l’Associazione Italiana Arbitri".

Ecco poi le parole del suo legale dopo essere stato ascoltato due giorni fa: "Ha detto quello che doveva dire, non ci sono fatti omissivi commessi da Trentalange. Soddisfatti? La verità porta sempre soddisfazione. Ha raccontato la verità". La scelta è sicuramente scaturita dal caso D'Onofrio, ex procuratore degli arbitri arrestato per traffico di droga.