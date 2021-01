Agresti su Ronaldo: “Comportamento da 5, ha violato le restrizioni che costringono gli italiani a stare in casa”

TORINO – Stefano Agresti, giornalista, ha attaccato Cristiano Ronaldo sulle pagine di calciomercato.com per non aver rispettato le restrizioni che ci sono in Italia per contenere il contagio da coronavirus. Il portoghese, infatti, è andato a Courmayeur (località che si trova in Valle d’Aosta) a festeggiare il compleanno di Georgina partendo dalla sua città di residenza, Torino, in Piemonte. Queste le sue parole: “Mentre la Juventus giocava in Coppa Italia contro la Spal, Cristiano Ronaldo era con la compagna Georgina a festeggiare il suo compleanno. Ci sta che si prenda un turno di riposo – spiega Agresti – la partita non era così impegnativa, ma ha colpito molto vedere le immagini della coppia a Courmayeur. La Valle d’Aosta non poteva essere raggiunta da Cristiano Ronaldo, che, come è noto, risiede in Piemonte: ha violato le restrizioni che costringono tutti gli italiani in casa a non muoversi, se non per determinati motivi. Ovviamente ha sbagliato, la multa non sarà un problema per lui, ma il fatto che non rispetti le regole non è bello e che addirittura diffonda sui social le immagini è anche peggio: che sia ingenuità o arroganza, un comportamento da 5“.

A proposito di Juventus, dopo la vittoria contro la Spal in Coppa Italia, il mister bianconero Andrea Pirlo ha elogiato la prestazione di squadra: "Il nostro obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti contro una squadra che sta facendo molto bene. L'abbiamo affrontata con grande attenzione e ci siamo riusciti grazie al giusto approccio. Ci aspettano partite importanti, ma guardiamo solo al prossimo impegno, quello di Marassi contro la Sampdoria. I tanti giovani in campo? La Juventus è l'unico club ad aver creato una seconda squadra e credo sia stata una scelta azzeccata, sarebbe importante che altre società facessero altrettanto".