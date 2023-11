Agresti: “La Juventus a gennaio prenderà un centrocampista”

Sicuramente a gennaio si interverrà però per l'acquisto di un centrocampista, contro l'Inter si è visto quanto fosse corta la coperta nel reparto. I nomi in ballo? Sono quelli noti, ma dalla lista toglierei quello di Kalvin Phillips, credo che piano piano l'interesse per lui stia scemando.

Addio di Allegri? In panchina non mi stupirei se Allegri al termine della stagione decidesse di andar via, se riuscisse a portare la squadra in Champions potrebbe essere anche un buon momento per dirsi addio".