Agresti: “Juve-Inter? Ci sono rivalità, senso di appartenenza e…”

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, il giornalista Stefano Agresti si è esposto sulle polemiche legate al mistero legato a Lukakue al passaggio di Cuadradoall'Inter: "Dietro ci sono rivalità, senso di appartenenza, sentimenti. C’è, insomma, la pancia del tifoso: quando brontola, fa rumore e merita ascolto". Su Big Rom: "Lukaku ha trent’anni e nell’ultima stagione ha avuto molti e prolungati problemi fisici. Nelle tredici partite che hanno segnato la cavalcata dell’Inter in Champions, ad esempio, non è mai stato titolare e non è mai rimasto in campo più di trentatré minuti, record stabilito nella finale contro il City, quando è stato decisivo fallendo un gol fatto e respingendo una conclusione di Dimarco destinata in porta.