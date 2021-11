Agnelli sulla stagione di Sarri: “Un anno di me**a”

Il presidente bianconero sulla stagione di Sarri

Dalla serie tv Amazon sulla Juventus stanno sorgendo molte conversazioni inedite ed episodi interessanti. Tra questi, il discorso che il presidente bianconero, Andrea Agnelli , fece alla squadra ad inizio stagione lo scorso anno, quando sulla panchina della Vecchia Signora era presente Andrea Pirlo . Il patron ha definito l'annata di Maurizio Sarri "un anno di mer*a" nonostante la vittoria del nono scudetto di fila in Serie A, cosa che la Juve non ha vinto lo scorso anno e in cui quest'anno è molto indietro in classifica. Di seguito riportiamo il discorso completo di Agnelli.

Se penso a tutti gli sforzi che hanno fatto le donne e gli uomini della Juventus, noi siamo 800 e si va in campo in 800, si vince e si perde in 800". Parole di speranza quelle del presidente bianconero, che pensava di aver trovato il profilo giusto per la squadra con l'ingaggio di Andrea Pirlo. La Juventus però a fine stagione non ha vinto lo scudetto, ma ha alzato due trofei (Coppa Italia e Supercoppa) ed è stata eliminata malamente agli ottavi di Champions League contro il Porto in cui a fine partita, in una scena di All or Nothing, si vede Cristiano Ronaldo in lacrime a fine partita negli spogliatoi, probabilmente consapevole di aver gettato al vento la possibilità di vincere il rinomato trofeo nell'ultimo anno a Torino.