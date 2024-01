Agnelli: “Ronaldo fu una buona mossa. Plusvalenze? Tutto in regola”

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'acquisto di Ronaldo.

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al Financial Times: "Superlega? Non ho puntato una pistola alla testa di nessuno. Hanno firmato tutti liberamente. Alcuni erano più coscienti. Ma hanno firmato tutti liberamente. Questa è stata una risposta ai problemi che il calcio ha avuto e continua ad avere: instabilità finanziaria, sostenibilità finanziaria, polarizzazione.