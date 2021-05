Agnelli riporta Allegri allo Stadium

L'ex tecnico binaconero sarà a Torino

redazionejuvenews

La Juventus, dopo aver vinto la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, è proiettata all'ultima giornata di campionato, che domenica la vedrà scendere in campo in casa del Bologna. I bianconeri dovranno cercare di vincere la partita contro la squadra emiliana per poi sperare in un passo falso del Napoli, impegnato con il Verona in casa, o del Milan, impegnato nella difficile trasferta di Bergamo. La squadra di Andrea Pirlo è quindi aggrappata ai risultati delle altre squadre, che potrebbero garantirle l'accesso alla Champions Legue del prossimo anno, o relegarla in Europa League.

Dai risultati dell'ultima giornata dipenderà anche il futuro della panchina bianconera, con Andrea Pirlo che ancora non conosce il suo futuro. Molte sono le voci che circolano in questi giorni, tra il ritorno di Allegri e la suggestione Zidane. Nell'attesa di conoscere il futuro della panchina però, chi farà ritorno a Torino e tra le mura dell'allianz Stadium nei prossimi giorni sarà Massimiliano Allegri: l'ex tecnico della Vecchia Signora parteciperà infatti alla Partita del Cuore, in programma a Torino martedì 25 con fischio d'inizio alle 21. L'edizione numero 30 vedrà i "Campioni per la Ricerca" che sfideranno la Nazionale Italiana Cantanti, con Allegri che giocherà in squadra con John Elkann, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Buffon, Pirlo e i piloti della Ferrari Leclerc e Sainz.

Intanto, attraverso il suo account Instagram, Gianluigi Buffon ha salutato la Juventus e i suoi tifosi in vista dell'addio di fine anno: "Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo caduti e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni".