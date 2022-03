Agnelli: “Plusvalenze? Non abbiamo commesso alcun illecito”

Il presidente della Juventus ha parlato nel corso del suo intervento al al Business Of Football Summit organizzato dal Financial Times al quale ha partecipato

“Indagine sulle plusvalenze? La nostra posizione in merito è che non è stato commesso alcun illecito, i nostri bilanci sono certificati e sono fiducioso. Penso che abbiamo attraversato una fase di espansione, se si guardano i risultati tra il 2010 e il 2019 la società era parecchio in salute. Penso che gran parte dell’industria abbia elogiato il management della Juventus. Abbiamo fatto un aumento di capitale di 300 milioni per provare a competere e per rimanere competitivi in campo internazionale e questo sulle spalle di oltre mezzo miliardo di investimenti tra il 2018 e il 2019. Abbiamo completato l’aumento di capitale nel gennaio 2020 e la pandemia è arrivata a febbraio, questo ha fermato completamente tutte le operazioni. Abbiamo avuto oltre 300 milioni di perdite dirette e indirette per la pandemia, abbiamo fatto un altro aumento di capitale e fortunatamente le spalle dei nostri azionisti sono abbastanza grandi, il che lo ha reso possibile”