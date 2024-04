Aghemo: “Nel primo tempo bene la Juve, poi nella ripresa…”

Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del derby di ieri con il Torino. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo la Juve ha bloccato bene il Toro che ha fatto tanta fatica, solo un colpo di testa di Vlasic fuori.Decisamente diverso l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo, almeno nelle intenzioni, poi i pericoli veri creati sono stati pochi ed è uno dei problemi cronici di questa squadra. Il pareggio è un buon risultato viste anche le 23 sconfitte negli ultimi 29 derby, così come buono il 16esimo clean sheet stagionale di Milinkovic, ma per i tanti punti persi in giro l'Europa si allontana".