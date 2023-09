Aggiornamenti dalla Continassa: si va verso Sassuolo-Juventus

Dopo il giorno di riposo concesso ai suoi a seguito alla meritata vittoria contro i biancocelesti in campionato, gli uomini di Massimiliano Allegri si sono ritrovati alla Continassa. I bianconeri stanno iniziando la preparazione in vista della trasferta di Reggio Emilia in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00 al Mapei Stadium (il match sarà trasmesso in diretta esclusiva solamente su DAZN). La squadra di Alessio Dionisi è reduce da una pesante sconfitta a Frosinone (partita terminata 4-2 in favore della neo promossa). I neroverdi si trovano pericolosamente nelle parti basse della classifica (a quota 3 punti e al 17° posto) assieme a Lazio (battuta lo scorso weekend proprio dalla Juve) ed Udinese.