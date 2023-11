Ag. Rugani: “Vogliamo prolungare con la Juve, speriamo di andare avanti insieme”

Intervistato da Tuttosportl'agente di RuganiDavide Torchia ha detto: "Lui è stato tenace nel perseguire i suoi obiettivi e nel non farsi scoraggiare nei momenti difficili. Daniele, quando è stato preso in considerazione, ha sempre risposto presente con prove di grande affidabilità. Serve essere tenaci e avere queste doti per restare 8-9 anni alla Juve. Mica si milita per caso così tanto in un club del genere. I centrali raggiungono il top della maturazione a 28 anni. Daniele ne ha 29 e sta toccando ora certi picchi di rendimento. Se pensiamo che Barzagli approdò alla Juve a 30 anni e da allora è stato per 5-6 anni il miglior centrale d’Europa, ciò la dice lunga".