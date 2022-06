Ag. Rugani: “Da anni dimostra il suo livello. Lazio? Non c’è stata trattativa”

Davide Torchia, agente del difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante A Tutto Mercato, toccando diversi temi.

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione A Tutto Mercato, per parlare di vari temi del calciomercato. Sul suo assistito, si è espresso così: "Rugani è alla Juventuse sa che cosa ha fatto l'anno scorso. Sono anni che Daniele dimostra di poter stare lì. In una società come quella bianconera se si rimane per così tanti anni significa che si è di alto livello. Una cosa su cui insisto è che non è semplice giocare in squadre dove, a causa delle tante partite e si deve stare a grandissimi livelli ci sono tanti cambi. Poi bisogna pensare che nella prossima stagione ci saranno, fino all’inizio del Mondiale, 21 partite di Champions League, un massacro. Sulla Lazio, per usare una battuta, per esserci stato un tramonto ci deve essere stata prima un’alba. Non c’è stata una vera e propria trattativa".

Passando in generale al mercato, ha parlato dell'importanza della tempistica: "È normale che adesso la tempistica diventi fondamentale, per una società pronta e già con le idee chiare. Non siamo più nei tempi dove le nostre squadre avevano la potenza economica di permettersi delle aste. È, quindi, normale che ci siano molte società che devono capire bene i passi da fare e come muoversi".

Tare, direttore sportivo della Lazio, è in viaggio a Londra ed è impegnato anche nella trattativa per Carnesecchi con l'Atalanta: "Londra in senso generale di mercato è come dire andare a Milano. Si può trattare con qualsiasi squadra. Carnesecchi mi piace molto. Io sono della scuola dei portieri con una certa tecnica e penso che l’importante sia parare, poi, se sa fare anche il gioco con i piedi, meglio. Io la prima volta che l’ho visto ho detto questo mi piace, mi sembra un ragazzo messo e quadrato nel posto giusto. Un portiere da vecchi tempi".

In casa Milan invece tiene banco la situazione del rinnovo di Maldini e Massara: "Guardando questa situazione, possiamo dire che non siamo agli ultimi minuti ma più agli ultimi secondi. Poi parliamo di dirigenti che sono stati fondamentali per una grande impresa, visto che secondo me c'erano 2-3 squadre più attrezzate del Milan. Il ruolo di dirigente in una squadra è fondamentale, senza il cuoco la pasta non si fa".