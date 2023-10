L’agente di Locatelli: “Max ha grande fiducia in lui. Il gol? Emozione pura”

Stefano Castelnuovo ha parlato in esclusiva a Tuttosport, in un'intervista che ha visto il noto procuratore parlare del momento del Loca

Il match winner di San Siro Manuel Locatelli è diventato uno dei pretoriani di Max Allegri. E il gol contro la sua ex squadra è come un cerchio che si chiude. L’agente del centrocampista azzurro, Stefano Castelnuovo, in un’intervista per Tuttosport si è espresso sul suo assistito, cresciuto proprio tra le fila dei rossoneri: “In mezzo c’è un percorso di crescita di 7 anni. Il gol di domenica è stata una grande emozione. Dopo la gara ci siamo detti che la vita è davvero incredibile come il calcio nelle sue parabole”.