Jorginho, parla l’agente: “Futuro alla Juve? Se ne parla da molto”

L'agente del giocatore italiano ha parlato del futuro del suo assistito e della possibilità di vederlo con la maglia della Juventus, alla quale è già stato accostato

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Villareal, che dopo il pareggio per 1-1 nello stadio della Ceramica, ha vinto a Torino per 0-3, condannando la Juventus all'eliminazione. Per il terzo anno consecutivo i bianconeri lasciano l'ex Coppa dei Campioni agli ottavi di finale, e contro una squadra ancora una volta inferiore, sia per forza che per caratura e storia.