Ag. Zaniolo: “Nicolò alla Juve? Ora pensiamo solo al ritorno in campo con la Roma”

L'agente del centrocampista ha parlato

TORINO - Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole: "Zaniolo alla Juventus? In questo momento pensiamo solo al suo ritorno in campo con la Roma. Penso che CR7 resterà. Un addio non lo vedo semplice per diversi motivi. E poi lui è un vincente e vorrà riprovarci con la Juve in Europa. Milik penso possa essere l’attaccante giusto per la Juve". Juventus che viene da una bella vittoria in trasferta contro il Cagliari. Queste le parole di Andrea Pirlo: "L'approccio è stato ottimo ed era importante partire dopo il piede giusto dopo la mancata qualificazione dell'altra sera. Sul 3-0 sono mancate un po' di energie sia fisiche che mentali, ma la partita era al sicuro. Ora cercheremo di fare un'impresa, pensando solo a noi stessi e cercando di vincere tutte le partite. Ronaldo era arrabbiato come tutta la squadra, perché non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza in tutto il gruppo, ma ha reagito da campione con una tripletta. Danilo? È un giocatore intelligente e in ogni parte del campo riesce a fare la sua partita. Lo abbiamo provato a centrocampo ed eravamo sicuri che potesse fare bene. Kulusevski? Ha tanta qualità per farsi trovare a disposizione anche in fase di costruzione e credo che in futuro potrà giocare anche in mezzo".