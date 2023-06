Ag. Udogie: “Qualcuno pensa gli serva un altro step, magari alla Juve…”

Antonelli, agente di Udogie, avrebbe rivelato che sarebbe emersa l'idea di un possibile step di crescita in un top club italiano come la Juve

Intervistato a Sky Sport, l'agente Stefano Antonelli ha parlato del suo assistito Destiny Udogie. Il giocatore, dopo l'ultima stagione in prestito all'Udinese, disputerà la sua prima stagione in Premier League al Tottenham che lo aveva già acquistato la scorsa estate. Eppure, dopo gli avvicendamenti sulla panchina degli Spurs, per qualche tempo non è stato escluso un suo passaggio alla Juventus.