Ag. Rugani: “C’è solo un’idea di massima per il rinnovo. Vedremo”

Ad intervenire a Tuttojuve.com è stato Davide Torchia, agente di Daniele Rugani. Parlando del giocare ha detto: "Quando vai in un club come la Juventus, l'obiettivo è quello di poter dire di giocare per dieci anni nella squadra in cui sei stato tifoso da bambino. Sono cose che si dicono sempre, anche se è difficile poterlo immaginare prima. Posso dire che in questi anni, dal 2010 in poi, è difficile restare per così a lungo in un club, ma in questo caso il traguardo non è poi molto lontano".