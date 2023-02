Ag. Rugani: “Daniele è molto attaccato al club, è sempre pronto”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha detto la sua sul suo assistito, parlandone a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Poiché deve esser sempre preparato nel momento in cui viene chiamato in causa, specificando che si allena bene e non è facile mantenere un rendimento costante se non giochi tutte le domeniche. Affidabile: deve far bene per gli standard della Juventus, non una squadra qualsiasi. Tenace: devi esser molto forte per gestire al meglio una situazione che non ti vede. Per qualcuno sarebbe più facile andare a giocare altrove e trovare così continuità, invece è molto attaccato al proprio club. Per questo ci vuole una grande tenacia.