Ag. Montemurro: “Joe ha fatto i miracoli, è un grande tecnico”

redazionejuvenews

Mario Cenolli, agente di Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Joe ha fatto i miracoli, non saprei in che altro modo dirlo. Senza nulla togliere al lavoro di Rita Guarino, è stato lui a regalare una dimensione europea alla Juventus Women. Sia in termini di gioco sia in termini di mentalità. E penso che la progressione nel ranking fino al nono posto lo dimostri.

Le critiche ci stanno, soprattutto dopo che hai vinto tutto l’anno prima. I tifosi hanno avuto in regalo il Triplete italiano ma chiaramente non può essere così tutti gli anni. Ci sono anche gli avversari. Roma, Milan, Inter e Fiorentina si sono rinforzate e con il professionismo tutto il campionato è diventato più competitivo. Mi ha detto che si sentiva al livello, che non gli sembrava che Arsenal e Lione avessero fatto molto di più per meritare la qualificazione. Sono stati decisivi gli episodi e l’unica cosa che è mancata alla squadra è esperienza. Quando la Juve avrà anche quella arriverà in fondo alla Champions.

È davvero un tecnico straordinario. Crea una grande empatia con le giocatrici e plasma dei gruppi unici. Io lo ritengo personalmente un maestro dalla tattica e lo vediamo dal gioco che ha dato alla Juve in questo anno e mezzo. Secondo me un qualcosa che prima in Italia non esisteva".