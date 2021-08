Ag. Locatelli: “La trattativa é durata un anno e mezzo. Chi pensa che lo abbiano regalato ha letto male”

L’agente del calciatore ha parlato della trattativa

Dopo più di un mese e mezzo di trattative insistenti, non sono mancate le polemiche per il modus operandi che ha portato Manuel Locatelli in bianconero. In molti infatti, non hanno digerito la formula con la quale si è arrivati alla fumata bianca, scatenando un vero e proprio dibattito mediatico. Ma a fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il procuratore del centrocampista, Stefano Castelnovo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport.