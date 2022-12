Ag. Igor: “Trattativa con la Juventus? Non c’è niente al momento”

Marcelo Mascagni, agente di Igor, calciatore della Fiorentina, ha detto la sua su un possibile trasferimento del suo assistito alla Juve.

Marcelo Mascagni, agente di Igor, calciatore della Fiorentina, nel mirino della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Space Viola. Ecco le sue parole su un possibile passaggio in bianconero, visto che la Vecchia Signora ha chiesto diverse volte informazione sul centrale brasiliano, ma la viola, per il momento, ha sempre detto no, blindando il suo calciatore: "Il suo obiettivo è crescere e migliorare, sempre. E' molto attento alle statistiche, si prepara e studia prima e dopo le partite, aveva solo bisogno di continuità e fiducia.

Interesse della Juve? Sono sincero, non c'è niente. L'ho sentito anch'io in giro ma l'unico club che si è fatto avanti ufficialmente è stato il Rennes, ma né noi e neppure la Fiorentina eravamo interessati. Di sicuro a gennaio resta a Firenze, il contratto scade nel 2024 e c'è l'opzione per il 2025, anche se si tratta di una clausola alquanto discutibile, alla Fifa queste cose non piacciono.

Per il momento, comunque, nessuno dal club viola mi ha chiamato. Il sogno di Igor è quello di vestire la maglia del Brasile, per arrivarci deve giocare in un top-club. La Fiorentina può e deve diventarlo. Lui è felice a Firenze, ma nel calcio non si può mai sapere".