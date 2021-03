Ag. Fagioli: “Tira un’aria strana. A fine stagione faremo le nostre valutazioni”

Il procuratore del centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro

Quella che sta per arrivare sarà una settimana cruciale per la Juventus che, dovrà affrontare prima il Torino nel derby della Mole, poi dovrà prepararsi per l'immediata sfida da recuperare contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Bisognerà ancora capire quali saranno le condizioni dei bianconeri dopo il rientro dalle rispettive Nazionali, ma soprattutto chi saranno gli undici titolari scelti da mister Pirlo per affrontare i granata. Intanto, negli uffici della Continassa si continua a lavorare sodo anche per quel che riguarda il mercato, con un colpo d'autore che sembrerebbe gia essere messo in cassaforte e porta il nome di Houssem Aouar, talento in forza al Lione. Nella giornata di ieri infatti, sembra che sia stato trovato un accordo di massima tra i bianconeri e il club francese sulla base di 40 milioni piu l'intero cartellino di De Sciglio.

Questo inevitabilmente comporterà delle uscite e quello piu indiziato a lasciare la Juve sembra essere il gallese Aroon Ramsey. Ma in queste ore c'è un altra questione che sta tenendo banco ed è legata al giovane talento Nicolò Fagioli che, non riesce a trovare spazio tar le gerarchie di Pirlo. A tal proposito è intervenuto il suo agente Andrea D'amico, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Minutidirecupero, dove ha parlato del futuro del ragazzo: "A fine campionato ci troveremo con la Juventus e faremo le dovute riflessioni. Sicuramente è uno dei profili più interessanti tra i loro giovani, la Juve lo sa, conosce il suo valore e dopo l’esordio in A l’ha inserito in un gruppo comunque qualitativo come quello dell’Under 23. La Juve è la Juve, anche se attorno a essa ora c’è un’aria strana, sembra che all’improvviso non si tratti più di una grande squadra solo perché non è in testa al campionato dopo nove scudetti vinti consecutivamente, nove, sottolineo. Aspetteremo la fine della stagione e con il club valuteremo qual è il miglior futuro possibile per Nicolò".