Ag. Fagioli: “Sono contento che possa dimostrare le sue qualità. Ci farà divertire”

L'agente del calciatore ha parlato della trattativa

Mancano ormai pochissime ore alla chiusura del mercato estivo e quasi tutte le società sono alle prese con gli ultimi affari da definire sia in entrata, che in uscita. In casa Juve non ci sono grosse novità riguardante il fronte acquisti, dato che sembrano ormai essere tramontate del tutto le piste che portano a Mauro Icardi e a Miralem Pjanic. Ma ci sono da registrare invece, dei movimenti in chiave cessioni. Sono stati definiti infatti, i prestiti dei baby talenti Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia che, passano rispettivamente alla Cremonese e al Vicenza.

Sulla questione è voluto intervenire anche il procuratore sportivo di Fagioli, Andrea d'Amico, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni a Stadio Aperto, dove ha parlato della trattativa che ha portato il suo assistito al club di Serie B.

SU FAGIOLI - "Sono contento che Nicolò sia approdato in una società dove potrà dimostrare con continuità quello che sa fare, penso che ci farà divertire. Il mercato è stato difficile, all'inizio è stato soprattutto sugli allenatori, per non cambiare troppi calciatori. Un po' soporifero: non è il mercato pre-Covid".

SUL MERCATO DELLA SERIE A -"Difficile dire chi si sia mosso meglio, in Serie A hanno fatto bene in tanti. Dipende dalle esigenze... Bene l'Inter che aveva certe esigenze economiche. Direi anche la Juventus, per come si era messa e il Milan che ha fatto un grandissimo colpo".