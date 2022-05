Ag. Fagioli: “L’anno prossimo giocherà in Serie A, ma non so dove”

Andrea D'Amico, agente di Nicolò Fagioli, ha analizzato il futuro del suo assistito, con un riferimento anche ad uno scambio con la Lazio.

redazionejuvenews

Andrea D'Amico, procuratore tra gli altri di Nicolò Fagioli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24 sul suo assistito. Ecco le sue parole: "Ovviamente l’ho sentito e posso dirvi che in questo momento è molto contento perché è una promozione storica e importante, sia per lui che per il gruppo squadra. Io ho sempre avuto fiducia in Nicolò. Mi aspettavo che, qualora fosse stato impiegato con continuità in qualche squadra, avrebbe dato vita a prestazioni di alto livello. Ovviamente però questo è solo l’inizio e deve rimanere con i piedi per terra."

Sul futuro del classe 2001, visto che il centrocampista della Cremonese potrebbe anche restare in grigiorosso, facendo così esperienza nella massima serie, rimanendo sempre nell'orbita della Juve: "Sicuramente il prossimo anno giocherà in Serie A, ma non abbiamo ancora una squadra. La Juve in lui ha molta fiducia, vedremo cosa succederà. A fine stagione incontreremo la dirigenza e ne parleremo, tutto è ancora aperto. Qual è davvero il suo pensiero attuale bisognerebbe chiederlo ad Allegri stesso, ma io credo che non sia cambiato. Per Nicolò è stato un anno importante e di maturazione, ora è pronto per giocare nel massimo campionato." Sul possibile scambio con la Lazio per acquistare Milinkovic-Savic: "No quello lo escludo assolutamente, è una stupidaggine. Sono le solite voci di mercato messe in giro di questi tempi."

Su Okoli, Beruatto e Iocolano: "Sarà Serie A anche per lui, vale lo stesso discorso fatto per Fagioli. Okoli però ha ancora un contratto lungo con l’Atalanta che intanto ha avuto anche dei cambi societari. Servirà chiarezza su quali saranno ora i loro progetti e se il ragazzo ne sarà incluso. Per Beruatto bisogna aspettare la fine dei playoff, capire quale sarà la categoria in cui il Pisa giocherà nella prossima stagione. Idem per Iocolano, vedremo cosa farà la Juventus U23."