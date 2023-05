Ag.Fagioli: “Deve avere la pretesa di migliorare in tutto. All’andata…”

Andrea D'Amico -agente di Nicolò Fagioli- ha parlato del giocatore ricordando anche il gol dell'andata contro il Lecce che portò la sua firma: "Premesso che Nicolò deve avere la pretesa di migliorare in tutto, secondo me con il piede che ha può fare diversi gol. È anche un augurio che gli faccio perché il gol qualifica qualsiasi grande giocatore a prescindere dal ruolo. Secondo me ha le qualità per farne diversi. Quella partita è stata come un segno del destino. Sembrava che dovesse giocare dall'inizio poi Allegri cambiò idea. Quando è uscito McKennie però fu lui a tirare fuori quella magia che ha coinciso con la vittoria".