Ag Dragusin: “Juve tappa fondamentale, ha imparato tanto da Bonucci e Chiellini”

Intervenuto su TvPlay l'agente di Dragusin Florin Manea ha parlato del suo assistito: "Radu arriverà in un top club, perché ho visto come lavora. Per lui la Juve è stata fondamentale: ha potuto lavorare con gente del livello di Bonucci e Chiellini, e da loro ha imparato moltissimo".

"È un ragazzo molto intelligente, studia all’università - ha continuato -. Chiellini gli mandava messaggi per correggerlo e gli ha dato sempre parecchi consigli. Giocare in Serie A contro campioni come Lukaku, Immobile, Chiesa e Vlahovic e non essere ammonito è tanta roba".

Chiosa finale sul suo futuro: "Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier. Non gli interessano i soldi, vuole fare una grande carriera. Il Napoli non mi ha contattato. Non è convinto di lasciare Genova a metà stagione. Nell’unico meeting che ho avuto con il Tottenham mi hanno chiesto solo del carattere del ragazzo, perché sotto l’aspetto tecnico sapevano già tutto".

