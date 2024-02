Ag. Di Gregorio: “Vale 20 milioni. Juve? Difficile con Szczesny”

Intervenuto su TvPlay Carlo Alberto Belloni, agente di Di Gregorio , ha parlato del futuro del suo assistito: "Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club per il mio assistito Di Gregorio. Alla Juve c’è Szczęsny che ha un altro anno di contratto a 6.5 milioni di euro all’anno ed è difficile che possano prendere in considerazione altre strade ".

" Per il futuro del ragazzo preferirei tenerlo in Italia e non all’estero - ha continuato -, perché andando in Inghilterra, ad esempio, avrebbe step differenti, anche se la Premier League attira sempre chiunque".

"Di Gregorio è sicuramente pronto per fare il salto in una big. Il suo rendimento di quest’anno va in quella direzione, così come il suo obiettivo è provare ad entrare in Nazionale. Oggi lui vuole concentrarsi sul finale di stagione, poi valuteremo visto che il ragazzo ha ancora 3 anni di contratto con il Monza. Prezzo? Verosimilmente può essere ceduto intorno ai 20 milioni di euro, il problema è che poche squadre in Italia hanno quella forza di spesa", ha concluso.