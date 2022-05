Ag. De Winter: “Koni non giocherà più con l’U23, ha molte richieste”

Il procuratore di Koni De Winter, Fabrizio Lioi, ha detto la sua sulla stagione del belga, parlando anche del futuro.

redazionejuvenews

Fabrizio Lioi, agente di Koni De Winter, difensore della JuventusU23 ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del difensore belga. Ecco le sue parole: "Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che il ragazzo si era prefissato a livello individuale. Lui aveva l'obiettivo di disputare un'intera annata in U23, di allenarsi e provare ad esordire con la prima squadra, di diventare titolare con l'U21 belga e di qualificarsi per l'Europeo di categoria. Koni può percorrere due possibili strade il prossimo anno: restare in prima squadra con la Juventus, oppure andare in prestito in un campionato vero come può essere la Serie A. L'U23 è stato un ottimo trampolino di lancio, perché quest'anno è cresciuto davvero tanto. Non lo rivedremo più con la formazione U23".

Sul futuro: "La dirigenza e lo staff tecnico lo stima molto, l'unico punto interrogativo presente riguarda che cosa è meglio per lui. Valuteremo con la società il percorso da intraprendere, cercheremo di raggiungere il giusto compromesso rispettando quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. E' un giocatore molto richiesto sul mercato, ma tra noi e la Juve non ci sono segreti. C'è interesse dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Germania, è molto appetito anche in Italia. Ne parleremo, c'è ancora molto tempo".

Ancora sul classe 2002: "Ha talento, margine di crescita ed è un alto profilo, ambisce a diventare uno dei migliori cinque difensori al mondo. E per me potrà riuscirci. Nelle due sfide col Padova, con tutto il rispetto, non ha fatto toccare palla agli attaccanti. Al termine di quella prestazione è come se avesse detto: 'Ok, è ora di passare allo step successivo'. Ora avrà bisogno di giocare contro avversari migliori. Ad inizio stagione c'era qualche perplessità sulla categoria, ma Koni è uscito arricchito da questa esperienza. E' stato importante avere accanto un giocatore come Poli, il feeling era ottimo. Per lui, Miretti e Soulé, il percorso corretto da seguire è questo".