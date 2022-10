Ag. De Winter: “Koni può essere convocato per il Mondiale. Su Bonucci…”

Fabrizio Lioi , agente di Koni De Winter , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri e dell' Empoli . Ecco le sue parole: "Nelle ultime tre era titolare, poi ha giocato anche con il Lecce ed era subentrato con la Fiorentina. Era pianificato, lui arriva dall'U23 bianconera in cui aveva fatto un'ottima annata. Mister Zanetti lo aveva voluto fortemente, ci voleva solo un po' di adattamento. Non potevamo pensare, di certo, che partisse sempre dall'inizio. Pian piano si è guadagnato meritatamente le sue chance, la prima è arrivata con la squalifica di Luperto e ora è in campo in quanto Ismajli ne avrà ancora per qualche settimana. Con il rientro di tutti, il suo obiettivo sarà quello di convincere l'allenatore che è lui il titolare".

Sul Mondiale: "Per me c'è il 50% di vederlo già in Qatar, più che altro perché i titolari sono Alderweireld e Vertonghen che ormai non sono più giovanissimi. E a parte Theate, ci vorranno almeno altri tre giocatori in quel ruolo. Quelli a disposizione del ct Martinez non sono così irraggiungibili, poi tra l'altro ha già fatto degli stage negli scorsi mesi. Qui in Belgio, molti si farebbero delle domande se alla fine non dovesse portare Koni".